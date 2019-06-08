В штабе Порошенко назвали причины поражения на президентских выборах

8 июня, 2019, 21:28

В штабе считают, что первой причиной стало отсутствие коммуникации через соцсети и телевидение

Об этом заявил глава избирательного штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко, сообщает РБК-Украина .

Березенко заявил, что первой причиной поражения стало отсутствие необходимой коммуникации с избирателями через телевидение и социальные сети.

"Мы считали, что страна поделится условно на проукраинских государственников, и на тех, кто хотел бы жить сыто, спокойно, пусть даже в тяжелом мире с Россией. И что первое будет больше, в пропорции примерно 60/40. А оказалось, что появление Зеленского сформировало совершенно другой запрос, поделив страну на тех, кто за новое, совершенно новое, против старого", - отметил он.

Глава избирательного штаба партии отметил, что все политические деятели были записаны в старый блок, а в новом поле оставался только Владимир Зеленский.

"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, к сожалению, этого было недостаточно, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", - добавил Березенко.