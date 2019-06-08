В Польше хотят позволить есть бобров

8 июня, 2019, 08:52

Польский министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановски стал объектом критики после того, как предложил отменить законодательную защиту зубров и бобров, добавив их в список "съедобных животных"

Во время конференции по вопросам сельского хозяйства в польском парламенте в конце прошлого месяца Ардановски сказал о необходимости регулирования численности бобров из-за ущерба, который, по словам чиновника, наносят эти животные сельскохозяйственным угодьям, передает ВВС .

Он выразил сожаление по поводу того, что хотя местные власти ежегодно дают разрешение на убийство тысяч бобров, однако охотники не спешат на них охотиться.

В Польше, в отличие от многих европейских стран, бобры только частично находятся под защитой и на них можно охотиться в период с октября по март при определенных обстоятельствах. При этом охотнику запрещается есть мертвое животное.

"Я планирую признать бобров и зубров съедобными животными", - сказал он, добавив, что хвост бобра ранее считался афродизиаком.

"Может оказаться, что проблема бобров скоро разрешится", - добавил он.

Слова министра вызвали оживленное обсуждение. По словам экспертов самого "перечня съедобных животных" в Польше не существует.

Кроме того, это министр охраны окружающей среды, а не сельского хозяйства имеет право решать, какие виды животных нуждаются в государственной защите в Польше.

В пятницу, 7 июня, господин Ардановски объяснил, что он ведет переговоры с министром окружающей среды о внесении бобра, а не бизона в перечень животных, на которых можно охотиться, а мясо есть. В этом списке есть, например, олень или заяц.

Но даже это может оказаться не так просто.

Если министр охраны окружающей среды решит отменить защиту бобров, то законодательство Польши окажется в конфликте с правом ЕС, поскольку европейский бобер защищен в соответствии с общеевропейскими нормами.

Справка

Последнего зубра в Беловежской пуще убили в начале 1920-х годов. Позже популяцию восстановили в конце 20-х за счет зубров, которые находились в зоопарках.

Поскольку оба вида находятся под защитой польского законодательства, то их численность растет. По последним оценкам, в Польше находятся 1873 зубра и более 55 тысяч бобров.