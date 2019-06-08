В Одессе попала в ДТП младшая дочь Гриценко
8 июня, 2019, 18:51
Младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП, которое произошло в Одессе в субботу
Об этом Анатолий Гриценко написал в Facebook.
ДТП произошло около 15:00, говорится в сообщении.
По словам Гриценко, в автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию по городу, врезался легковой Mercedes.
Отмечается, что серьезных повреждений никто не получил.
"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удары по руке и лицу. Кровь на губах, но серьезных травм нет. Слава Богу, Он защищает наших детей", - отметил политик.
- Напомним, 8 июня лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не исключает объединения его политсилы с "Движением новых сил" Саакашвили
- Ранее политсила Гриценко объединилась в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями Народный контроль ( Дмитрий Добродомов ), Родная Страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).
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