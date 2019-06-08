В Одессе попала в ДТП младшая дочь Гриценко

8 июня, 2019, 18:51

Младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП, которое произошло в Одессе в субботу

Об этом Анатолий Гриценко написал в Facebook.

ДТП произошло около 15:00, говорится в сообщении.

По словам Гриценко, в автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию по городу, врезался легковой Mercedes.

Отмечается, что серьезных повреждений никто не получил.

"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удары по руке и лицу. Кровь на губах, но серьезных травм нет. Слава Богу, Он защищает наших детей", - отметил политик.