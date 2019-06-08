В Одессе отменили большой объединительный съезд политических проектов Новинского, Вилкула, Хомитинника, Мураева и Кернеса-Труханова, - СМИ

8 июня, 2019, 09:53

С брифинга на Пешеходном мосту в Киеве. 7 июня 2019 года фото: facebook.com/OleksandrVilkul

Запланированный на воскресенье, 9 июня 2019 года, объединительный съезд политических партий "Оппозиционный блок - Партия мира", "Возрождение", "Наши" и формации "Доверяй делам", образованной с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, состоится не в Одессе, как сначала объявлялось, а в Киеве

Об этом рассказывает одесское издание Думская.net.

"Ранее планировалось, что объединительный съезд пройдет в воскресенье в одесской гостинице "Лондонская". "Нацкорпус" даже пообещал его сорвать. Однако, слияние партий состоится все же в Киеве, в Международном выставочном центре на Броварском проспекте", - говорится в сообщении.

Зато в Одессе команда Труханова завтра организует концерт на Потемкинской лестнице. На нем выступят Макс Барских и Ирина Билык.