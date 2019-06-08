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Espreso.tvМирВ Нью-Йоркском метро нашли мертвую акулу

В Нью-Йоркском метро нашли мертвую акулу

В Нью-Йорке, США, прохожий заметил лежащее на одной из станций метро тело акулы

Об этом сообщает NBC .

24-летний Макс Родер (Max Roder) сфотографировал тушу морского хищника 5 июня. Он выложил снимок находки в Instagram-аккаунте Subway Creature. По словам мужчины, он был крайне удивлен, когда спускался по лестнице в метро в Нижнем Ист-Сайде и заметил запачканную кровью акулью тушу.

Родер предположил, что кто-то поймал или купил хищника в качестве деликатеса, но тот просто выпал из чьей-то сумки. В комментариях под постом люди также отметили, что это самая странная вещь, которую они когда-либо видели на станциях.

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