В Киеве сообщили о заминировании ряда крупных торговых сетей

8 июня, 2019, 20:20

В Киевскую полицию поступило сообщение о заминировании ряда супермаркетов и крупных торговых сетей

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании всех гипермаркетов "Ашан", супермаркетов "АТБ" и магазинов "Рошен" в столице.

На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи.

Решается вопрос об эвакуации людей из помещений, говорится в сообщении.