В Киеве сообщили о заминировании ряда крупных торговых сетей
8 июня, 2019, 20:20
В Киевскую полицию поступило сообщение о заминировании ряда супермаркетов и крупных торговых сетей
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Отмечается, что неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании всех гипермаркетов "Ашан", супермаркетов "АТБ" и магазинов "Рошен" в столице.
На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи.
Решается вопрос об эвакуации людей из помещений, говорится в сообщении.
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