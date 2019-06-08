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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании ряда крупных торговых сетей

В Киеве сообщили о заминировании ряда крупных торговых сетей

В Киевскую полицию поступило сообщение о заминировании ряда супермаркетов и крупных торговых сетей

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании всех гипермаркетов "Ашан", супермаркетов "АТБ" и магазинов "Рошен" в столице.

На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи.

Решается вопрос об эвакуации людей из помещений, говорится в сообщении.

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