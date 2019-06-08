В Киеве нашли труп с простреленной головой

8 июня, 2019, 19:08

В Киеве на пляже Троещины, недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова, местные жители обнаружили труп мужчины

Об этом сообщает Информатор.

Погибшему на вид около 30-35 лет, говорится в сообщении.

Отмечается, что местный житель, выгуливая собаку, увидел мужчину с окровавленной головой, лежащего в кустах, и немедленно позвонил в полицию.

Отмечается, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что у погибшего мужчины огнестрельное ранение в правый висок. Также между ног у трупа лежал пистолет.

На месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции, медики скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Правоохранители должны установить, было ли это убийство или самоубийство, говорится в сообщении.