В Киеве нашли труп с простреленной головой
8 июня, 2019, 19:08
В Киеве на пляже Троещины, недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова, местные жители обнаружили труп мужчины
Об этом сообщает Информатор.
Погибшему на вид около 30-35 лет, говорится в сообщении.
Отмечается, что местный житель, выгуливая собаку, увидел мужчину с окровавленной головой, лежащего в кустах, и немедленно позвонил в полицию.
Отмечается, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что у погибшего мужчины огнестрельное ранение в правый висок. Также между ног у трупа лежал пистолет.
На месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции, медики скорой помощи и следственно-оперативная группа.
Правоохранители должны установить, было ли это убийство или самоубийство, говорится в сообщении.