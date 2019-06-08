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Espreso.tvОбществоВ Киеве Mercedes слетел с дороги: один погибший, четверо травмированы

В Киеве Mercedes слетел с дороги: один погибший, четверо травмированы

В Голосеевском районе Киева автомобиль Mercedes на иностранной регистрации слетел с дороги в металлическое здание

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По словам свидетелей, автомобиль Mercedes двигался по трассе на большой скорости.

Предварительно установлено, что в автомобиле было пять человек.

Отмечается, что водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Двух мужчин и двух девушек госпитализировали с тяжелыми травмами.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства происшествия  выясняет следственная группа, прибывшая на место ДТП.

 

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