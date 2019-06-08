В Киеве Mercedes слетел с дороги: один погибший, четверо травмированы
8 июня, 2019, 22:16
В Голосеевском районе Киева автомобиль Mercedes на иностранной регистрации слетел с дороги в металлическое здание
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
По словам свидетелей, автомобиль Mercedes двигался по трассе на большой скорости.
Предварительно установлено, что в автомобиле было пять человек.
Отмечается, что водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Двух мужчин и двух девушек госпитализировали с тяжелыми травмами.
На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняет следственная группа, прибывшая на место ДТП.
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