В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По словам полицейского, находясь вне службы на личном автомобиле он совершил наезд на двух пешеходов в Днепровском районе Херсона, которые в темное время суток переходили проезжую часть, говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.
Отмечается, что алкотестер не выявил в организме полицейского признаков алкогольного опьянения.
У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении. Руководство полиции области готово содействовать работникам ГБР в расследовании данного происшествия, говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно событие квалифицировали по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) УК.
Начато служебное расследование, полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей, добавляют в пресс-службе полиции.