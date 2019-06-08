В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов

8 июня, 2019, 15:27

В Херсоне работник Нацполиции на собственном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам полицейского, находясь вне службы на личном автомобиле он совершил наезд на двух пешеходов в Днепровском районе Херсона, которые в темное время суток переходили проезжую часть, говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

Отмечается, что алкотестер не выявил в организме полицейского признаков алкогольного опьянения.

У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении. Руководство полиции области готово содействовать работникам ГБР в расследовании данного происшествия, говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно событие квалифицировали по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) УК.

Начато служебное расследование, полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей, добавляют в пресс-службе полиции.