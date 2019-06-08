В Харькове избили журналиста службы новостей "Вісті"

8 июня, 2019, 10:31

В Харькове, во время конфликта на торговом центре "Барабашово", избили журналиста-оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев, передает Depo.Харкив.

"Избит журналист! Вадим Макарюк. Просто за то, что снимал правду. Сегодня на "Барабашово", в момент попытки одной из организаций ветеранов АТО защитить своего побратима от молодчиков, которые представились активистами "Нацкорпуса", - написал Зайцев.

В свою очередь редактор "Известий" Анна Черненко в Фейсбуке подтвердила информацию о нападении и избиении журналиста.

"Наш Вадим Макарюк в больнице, снимал на "Барабашово" очередной конфликт. Залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Я надеюсь, что удастся извлечь видео, и я увижу, какие твари это сделали", - написала Черненко.