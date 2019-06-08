У Порошенко не намерены бороться с Зеленским после выборов
Об этом заявил глава избирательного штаба партии Сергей Березенко, сообщает РБК-Украина .
Отвечая на вопросы, какие в партии Порошенко есть методы борьбы с Зеленским, Березенко сообщил, что они не будут с ним бороться.
"Более того, наши избиратели не хотят борьбы с Зеленским. Наш избиратель скорее обеспокоен уровнем компетенции этой новой команды, которая пришла. Наш избиратель еще озадачен, даже испытывает определенный страх, не приведет ли это к дестабилизации как внутри страны, так и на внешнеполитическом поле. То есть, к потере поддержки международных финансовых организаций и стран-партнеров", - отметил Березенко.
Он добавил, что, по их мнению, существует страх того, что Украина может остаться один на один с Россией.
"Поэтому наш избиратель ждет от нас не войны с Зеленским, а скорее желания помочь или точнее предотвратить возможный сценарий разворота страны", - подчеркнул глава избирательного штаба.