Трамп отказался вводить пошлины в отношении Мексики

8 июня, 2019, 13:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, поскольку достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции

Об этом рассказывает Интерфакс-Украина.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - отметил американский президент.

Трамп объяснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

По его словам, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

"Подробности о соглашении скоро будут опубликованы госдепом", - добавил Трамп.