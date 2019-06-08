//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп отказался вводить пошлины в отношении Мексики

Трамп отказался вводить пошлины в отношении Мексики


фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, поскольку достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции

Об этом рассказывает Интерфакс-Украина.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - отметил американский президент.

Трамп объяснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

По его словам, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

"Подробности о соглашении скоро будут опубликованы госдепом", - добавил Трамп.

  • Ранее президент США угрожал ввести против Мексики более жесткие пошлины, если власти этой страны не начнут бороться с нелегалами.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июня, 2019 суббота

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

8 июня, 2019 суббота

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать