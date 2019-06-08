Собаки переживают стресс вместе со своими хозяевами, - исследование

8 июня, 2019, 11:50

Ученые Линчепингского университета в Швеции нашли корреляцию между уровнем стресса у собак и их хозяев

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Для своего исследования специалисты взяли 25 собак породы бордер-колли и 33 - породы шелти. В течение нескольких месяцев они замеряли у животных и их хозяев концентрацию кортизола - "гормона стресса". Хозяева животных также отвечали на вопросы анкеты об особенностях своего характера и характера своей собаки.

Выяснилось, что у владельцев с высоким уровнем кортизола и собаки тоже отличаются высокой концентрацией этого гормона. И наоборот - у "спокойных" владельцев собаки также не подвержены стрессу. Причем авторы работы особо отмечают, что характер собаки не имел значения, а вот характер хозяина - да.

Ученые наблюдали и за собаками-участниками соревнований, и за собаками-компаньонами, которые, как правило, ведут менее активный образ жизни. При этом в первом случае связь уровня стресса хозяина и собаки прослеживался сильнее. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что такие собаки более плотно взаимодействуют со своим хозяином.

По итогам исследования авторы отмечают, что пока речь идет только о корреляции, а не о причинно-следственной связи.