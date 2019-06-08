Российские государственные каналы вопреки правилам заработали миллионы долларов на рекламе в YouTube, - Reuters

8 июня, 2019, 08:28

По меньшей мере 14 поддерживаемых государством Россия каналов, в том числе НТВ и "Россия 24", которые распространяют антиукраинскую военную пропаганду и дезинформацию, собрали миллиарды просмотров на YouTube и заработали миллионы долларов дохода от рекламы, не указав своего финансирования государством

Таковы итоги исследования основанной в Вашингтоне компании Omelas, которая отслеживает экстремизм в сети, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

Как выяснили исследователи, с января 2017 года до декабря 2018-го 26 каналов, финансируемых российскими властями, собрали на YouTube 9 млрд просмотров. Еще 24 российских канала "без очевидной связи с дезинформацией" привлекли 4 млрд просмотров.

По оценкам Omelas, эти 13 миллиардов просмотров могли получить благодаря рекламе до $58 млн, в частности, от западных рекламодателей. При этом Россия могла получить от $7 до $32 млн в рамках стандартной программы YouTube по распределению прибыли, а сам YouTube заработал от $6 до $26 млн.

В YouTube отказались комментировать денежные поступления на счета каналов, ответа от российских правительственных учреждений и дипломатов в Reuters также не получили.

YouTube основном получает доход от продажи рекламы, размещенной рядом, до или во время видео на своем сервисе. Некоторые западные рекламодатели, которые не знали, что их реклама демонстрируется на российских каналах, заявили Reuters об обеспокоенности тем, что их связывают с сомнительным контентом.

"В соответствии с политикой YouTube, финансируемые правительствами новостные каналы должны иметь соответствующую пометку, чтобы помочь пользователям принять решение при выборе контента. В то же время в YouTube отметили, что не препятствуют правительствам монетизировать контент, если не нарушаются другие правила сервиса", - подчеркивается в сообщении.