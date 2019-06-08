"Нет смысла": СНБО о снятии грифа "секретно" с госзаказа на оборонку
Об этом заявил заместитель секретаря СНБО, глава Межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортного контроля при Совбезе Сергей Кривонос, сообщает Интерфакс-Украина.
Снятие грифа "секретно" с нынешнего гособоронзаказа на 2017-2019 годы, "нет смысла", говорится в сообщении.
"А на следующий - реально. Думаю, что со следующего года секретность с держоборонзамовлень будет снята", - сказал он.
Кривонос отметил, что этот вопрос "неоднократно обсуждался в органах власти" и уточнил, что эти планы уже обсуждались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.
Отмечается, что Украина перешла на трехлетнюю систему формирования и выполнения ГОЗ с 2017 года.
В мае 2018 года госконцерн "Укроборонпром" инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции Закона Украины "О государственном оборонном заказе" с учетом требований нового времени, а также обеспечение баланса интересов военного госзаказчика и оборонных производителей государственной и частной формы собственности. К участию в работе группы были приглашены представители СНБО, Минобороны, Нацгвардии, СБУ, ряда силовых структур и правоохранительных органов, а также общественных организаций, в том числе международных.
По оценкам участников оборонного рынка Украины, действующая система принятия решений о внесении в госзаказ той или иной номенклатуры ВВТ, включая закупки по импорту, отягощенная бизнес - интересами и коррупционными рисками.
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