"Нет смысла": СНБО о снятии грифа "секретно" с госзаказа на оборонку

8 июня, 2019, 17:59

Гриф "секретно" с гособоронзаказа Украины может быть снят в 2020 году

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО, глава Межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортного контроля при Совбезе Сергей Кривонос, сообщает Интерфакс-Украина.

Снятие грифа "секретно" с нынешнего гособоронзаказа на 2017-2019 годы, "нет смысла", говорится в сообщении.

"А на следующий - реально. Думаю, что со следующего года секретность с держоборонзамовлень будет снята", - сказал он.

Кривонос отметил, что этот вопрос "неоднократно обсуждался в органах власти" и уточнил, что эти планы уже обсуждались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

Отмечается, что Украина перешла на трехлетнюю систему формирования и выполнения ГОЗ с 2017 года.

В мае 2018 года госконцерн "Укроборонпром" инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции Закона Украины "О государственном оборонном заказе" с учетом требований нового времени, а также обеспечение баланса интересов военного госзаказчика и оборонных производителей государственной и частной формы собственности. К участию в работе группы были приглашены представители СНБО, Минобороны, Нацгвардии, СБУ, ряда силовых структур и правоохранительных органов, а также общественных организаций, в том числе международных.



По оценкам участников оборонного рынка Украины, действующая система принятия решений о внесении в госзаказ той или иной номенклатуры ВВТ, включая закупки по импорту, отягощенная бизнес - интересами и коррупционными рисками.