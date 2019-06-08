"Голос" Вакарчука представил список своей партии

8 июня, 2019, 19:48

Съезд партии Святослава Вакарчука "Голос" утвердил список кандидатов в народные депутаты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве, на столичной Старокиевской горе, состоялся съезд партии, на котором утвердили программу партии, список кандидатов в нардепы по многомандатному избирательному округу, определились, кого из кандидатов поддержать в мажоритарных округах.

В список партии "Голос" вошли:

1. Вакарчук Святослав, лидер группы ОЭ

2. Клименко Юлия, экс-заместитель министра экономики

3. Кира Рудик, глава ИТ-компании

4. Ярослав Железняк

5. Александра Устинова, борьба с коррупцией

6. Суды Олег Макаров

7. Ярослав Юрчишин, руководитель Трансперенси Интернешнл

8. Сергей Рахманин, журналист

9. Соломия Бобровская, экс-заместитель Саакашвили в Одесской ОГА

10. Ольга Стефанишина, заместитель министра здравоохранения

11.Олександр Курдыдык, юрист

12. Владимир Цабаль, экономист

13. Осадчук Андрей, юрист

14. Роман Костенко, герой АТО

15. Роман Лозинский, глава Галицкой партии Украины

16. Инна Совсун, экс-замминистра образования

17. Леся Василенок

18. Рустем Умеров

19. Алина Свидерская

20. Андрей Шараскин, доброволец.

Шоумен и телеведущий Сергей Притула - в списке под номером 30.

Отмечается, что 70 кандидатов идут в мажоритарку. В частности, по Киеву пойдет Виктория Пташник.

Кроме этого, 39 голосами была утверждена программа партии.

"Нашей программы хватает не на одну каденцию. Мы приходим в политику всерьез и надолго. Мы будем создавать большой мощное движение", - заявил Вакарчук.