Польша даст Украине мастер-класс по вступлению в ЕС и НАТО

8 июня, 2019, 15:46

Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и Европейский союз

Об этом заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский, сообщает РБК-Украина .

Евросоюз станет сильнее, когда Украина войдет в его состав, и Польша готова поделиться своим опытом вступления в ЕС и НАТО, говорится в сообщении.

"Мы будем строить сильнее Европейский союз. А сильнее ЕС - это союз с Украиной. Высший уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным с вступлением в эти организации ", - подчеркнул Карчевский.

Отмечается, что глава Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис добавил, что главы парламентов Украины, Литвы и Польши во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в Европейском союзе.

"Мы обсудили, какие шаги должна сделать Украина и другие страны с целью получения Украиной членства в ЕС", - заявил Пранцкетис.

Отмечается, что в заключительном документе Межпарламентской ассамблеи задекларировано, что Польша и Литва объединят свои усилия для вступления Украины в ЕС в 2025-2027 годах.