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Espreso.tvОбществоОхранник Медведчука рассказал журналисту о "множестве рисков" и напомнил о гибели репортеров в Африке

Охранник Медведчука рассказал журналисту о "множестве рисков" и напомнил о гибели репортеров в Африке

Сотрудник личной охраны главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука поведал журналисту-расследователю из украинской службы "Радио Свобода" Михаилу Ткачу о "множестве рисков", которые сопровождают его деятельность

Как сообщил Ткач у себя в Facebook, это случилось ночью в эропорту Киева, когда журналисты встречали самолет Медведчука из России.

Ткач привел диалог с охранником. Не дословно, но смысл был такой:

"- Вот не сидится вам.
- У каждого своя работа.
- Да. Но у вас рисков больше.
- Что вы имеете в виду?
- Коллег ваших недавно в Африке убили.
- Это угроза?
- Нет. Просто говорю, что у вас много рисков ".

Как уточнил Ткач у себя в комментариях рейс выполнялся не напрямую, а "через Гомель".

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Российская репортерская группа в составе журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева была убита неизвестными в Цетральноафриканський Республике (ЦАР) во время съемок фильма о деятельности в этой стране частной военной кампании Уткина ( "Вагнера"), которую связывают с ближайшим окружением Путина.

  • 7 июня Медведчук с лидером "Оппозиционного платформы" Юрием Бойко уже второй раз в этом году открыто отправились на переговоры в Москву.
  • Первый их такой визит имел место во время президентской кампании - 22 марта .
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