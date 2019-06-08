Охранник Медведчука рассказал журналисту о "множестве рисков" и напомнил о гибели репортеров в Африке
Как сообщил Ткач у себя в Facebook, это случилось ночью в эропорту Киева, когда журналисты встречали самолет Медведчука из России.
Ткач привел диалог с охранником. Не дословно, но смысл был такой:
"- Вот не сидится вам.
- У каждого своя работа.
- Да. Но у вас рисков больше.
- Что вы имеете в виду?
- Коллег ваших недавно в Африке убили.
- Это угроза?
- Нет. Просто говорю, что у вас много рисков ".
Как уточнил Ткач у себя в комментариях рейс выполнялся не напрямую, а "через Гомель".
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Российская репортерская группа в составе журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева была убита неизвестными в Цетральноафриканський Республике (ЦАР) во время съемок фильма о деятельности в этой стране частной военной кампании Уткина ( "Вагнера"), которую связывают с ближайшим окружением Путина.
- 7 июня Медведчук с лидером "Оппозиционного платформы" Юрием Бойко уже второй раз в этом году открыто отправились на переговоры в Москву.
- Первый их такой визит имел место во время президентской кампании - 22 марта .