Охранник Медведчука рассказал журналисту о "множестве рисков" и напомнил о гибели репортеров в Африке

8 июня, 2019, 14:13

Сотрудник личной охраны главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука поведал журналисту-расследователю из украинской службы "Радио Свобода" Михаилу Ткачу о "множестве рисков", которые сопровождают его деятельность

Как сообщил Ткач у себя в Facebook, это случилось ночью в эропорту Киева, когда журналисты встречали самолет Медведчука из России.

Ткач привел диалог с охранником. Не дословно, но смысл был такой:

"- Вот не сидится вам.

- У каждого своя работа.

- Да. Но у вас рисков больше.

- Что вы имеете в виду?

- Коллег ваших недавно в Африке убили.

- Это угроза?

- Нет. Просто говорю, что у вас много рисков ".

Как уточнил Ткач у себя в комментариях рейс выполнялся не напрямую, а "через Гомель".

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