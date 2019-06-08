Огромный валун на шоссе в Колорадо сделают местной достопримечательностью

8 июня, 2019, 15:11

В американском штате Колорадо с 300-метрового склона на шоссе обвалились 2 огромных валуна

Об этом сообщает Stormnews.

В штате Колорадо с 300-метрового склона на шоссе между населенными пунктами Кортес и Теллерайд обрушились 2 огромных валуна размерами как здание, говорится в сообщении.

Отмечается, что они перегородили дорогу и оставили под собой воронки глубиной до 2,5 м. Меньший из них был взорван дорожной службой.

Второй камень власти штата решили оставить в качестве достопримечательности, говорится в сообщении.

Отмечается, что проще сдвинуть в сторону шоссе, чем огромный валун. Таким образом власти сэкономят $ 200 тыс. В целом ремонт местности обойдется бюджету в $ 1,3 млн.

"Мы ожидаем, что в будущих поколений будет возможность наблюдать этот геологический шедевр, который мы называем Мемориальной скалой", - отметил губернатор Колорадо Джаред Полис.