Огромный валун на шоссе в Колорадо сделают местной достопримечательностью
Об этом сообщает Stormnews.
В штате Колорадо с 300-метрового склона на шоссе между населенными пунктами Кортес и Теллерайд обрушились 2 огромных валуна размерами как здание, говорится в сообщении.
Отмечается, что они перегородили дорогу и оставили под собой воронки глубиной до 2,5 м. Меньший из них был взорван дорожной службой.
Второй камень власти штата решили оставить в качестве достопримечательности, говорится в сообщении.
Отмечается, что проще сдвинуть в сторону шоссе, чем огромный валун. Таким образом власти сэкономят $ 200 тыс. В целом ремонт местности обойдется бюджету в $ 1,3 млн.
"Мы ожидаем, что в будущих поколений будет возможность наблюдать этот геологический шедевр, который мы называем Мемориальной скалой", - отметил губернатор Колорадо Джаред Полис.