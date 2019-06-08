Нардепы из "Самопомочи" и Чубаров. Смешко озвучил первую "десятку" своего список
Об этом сообщает HromadskeTV.
Кроме самого Смешко, в список вошли:
Елена Сотник - народный депутат от фракции "Самопомич";
Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП;
Иван Мирошниченко - народный депутат от фракции "Самопомич";
Владимир Замана - бывший начальник Генерального штаба;
Ольга Романюк - ученый, бывшая заместитель министра ЖКХ.
Справка
Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах.
Работал советником по вопросам разведки президента Петра Порошенко.
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В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% избирателей.
Социологи причисляют "Силу и честь" к политсилам, которые вероятно пройдут 21 июля в новую Верховную Раду.
- Сегодня также состоятся партийные съезды, собственно, самой "Самопомочи" и партии Святослава Вакарчука под названием "Голос" .
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