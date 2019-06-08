Нардепы из "Самопомочи" и Чубаров. Смешко озвучил первую "десятку" своего список

8 июня, 2019, 11:52

Об этом сообщает HromadskeTV.

Кроме самого Смешко, в список вошли:

Елена Сотник - народный депутат от фракции "Самопомич";

Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП;

Иван Мирошниченко - народный депутат от фракции "Самопомич";

Владимир Замана - бывший начальник Генерального штаба;

Ольга Романюк - ученый, бывшая заместитель министра ЖКХ.

Справка

Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах.

Работал советником по вопросам разведки президента Петра Порошенко.

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В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% избирателей.

Социологи причисляют "Силу и честь" к политсилам, которые вероятно пройдут 21 июля в новую Верховную Раду.