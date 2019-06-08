На Западе Украины ожидается подъем воды в реках
8 июня, 2019, 09:31
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды на водоемах некоторых отдельных регионов страны
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В течение 8 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м.
"При сильных ливнях на малых водотоках возможно резкое скоротечное повышение уровня воды, формирование значительного местного и склонного стока", - отмечают спасатели.