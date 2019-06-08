//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМесто голосования до выборов в Раду изменили более 5 тыс. избирателей, - Госреестр

Место голосования до выборов в Раду изменили более 5 тыс. избирателей, - Госреестр

Уже более 5 тыс. граждан Украины осуществили временное изменение места голосования на досрочных парламентских выборах

Такие данные обнародованы на сайте Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 8 июня изменили место голосования 5 тыс. 288 человек, говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них более 3 тыс.- жители с Востока, которые смогут проголосовать на парламентских выборах не по месту жительства.

Отмечается, что избиратели могут изменить участок для голосования в том случае, если в связи с обучением, работой, выездом за границу или другими обстоятельствами не имеют возможности проголосовать по зарегистрированному месту жительства.

На период проведения внеочередных выборов 21 июля орган Реестра может временно изменить место голосования избирателю, в том числе за пределами одномандатного избирательного округа, к которому избиратель относится по адресу, говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если избирателю изменен участок для голосования вне одномандатного избирательного округа, к которому он относится по своему адресу, такому избирателю выдается бюллетень для голосования только в общегосударственном округе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

8 июня, 2019 суббота

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать