//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛивни, шквалы и жара. Синоптик пообещала украинцам разнообразную погоду на выходных

Ливни, шквалы и жара. Синоптик пообещала украинцам разнообразную погоду на выходных

На выходных погода в Украине будет разнообразной, возможна жара и грозы с ливнями

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Западная часть Украины - кратковременные дожди и грозы, +25...+27.

На севере вероятно дожди будут на Житомирщине, возможны шквалы, град и сильные ливни.

На востоке преимущественно без осадков, жара, до +32.

В центре возможны дожди, грозы и шквалы и до +30.

На юге дожди если и будут, то скорее в Одесской области, на остальной территории сухо и жарко, до +30.

В Киеве кратковременные грозовые дожди и до +30.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июня, 2019 суббота

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

8 июня, 2019 суббота

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать