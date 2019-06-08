Ливни, шквалы и жара. Синоптик пообещала украинцам разнообразную погоду на выходных
8 июня, 2019, 06:30
На выходных погода в Украине будет разнообразной, возможна жара и грозы с ливнями
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Западная часть Украины - кратковременные дожди и грозы, +25...+27.
На севере вероятно дожди будут на Житомирщине, возможны шквалы, град и сильные ливни.
На востоке преимущественно без осадков, жара, до +32.
В центре возможны дожди, грозы и шквалы и до +30.
На юге дожди если и будут, то скорее в Одесской области, на остальной территории сухо и жарко, до +30.
В Киеве кратковременные грозовые дожди и до +30.
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