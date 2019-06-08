Киберполиция рассказала, как защитить сбережения на банковских счетах

8 июня, 2019, 09:10

В начале сезона отпусков к украинской киберполиции все чаще стали обращаться граждане с сообщениями о незаконных снятиях средств с их банковских счетов. В большинстве случаев такие действия злоумышленники совершали путем перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карточке пользователя

Поэтому специалисты киберполиции подготовили гражданам действенные советы по защите своих сбережений, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Самая распространенная из мошеннических схем выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д.) и склоняют абонента чтобы тот перезвонил. Дальше - заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которых ранее звонили. Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет жертвы (от нескольких гривен), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

После получения контроля над карточкой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего.

Меньше таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки, владельцу необходимо посетить банк и подтвердить свою личность, предоставив работнику банка личный паспорт.

Другая, не менее распространенная, мошенническая схема проводится с помощью специальных скимминговых устройств, которые устанавливаются преступниками в банкоматы. Для этого даже не нужно открывать его. Злоумышленникам достаточно несколько секунд, чтобы установить мини камеру и поместить в картоприемник специальное устройство для считывания информации с клиентской карточки. Внешне такие устройства вообще не заметны. Их могут обнаружить только специалисты банка.

Анализируя различные тематические форумы в DarkNet, можно сказать, что для подготовки совершения таких преступлений преступники используют значительные средства. Ведь полный комплект спецсредств может превышать 6 тысяч евро. При этом, он может "окупиться" владельцу в течение нескольких часов работы скиммера.

Обычно такие правонарушения совершаются преступными группами: один из участников устанавливает скиминговое устройство на банкомат, другой - производит поддельную банковскую карту (так называемый "белый пластик"), последний - обналичивает похищенные средства. При этом, для сокрытия следов своей деятельности, они могут находиться даже в разных странах.

С момента компрометации до момента фактического снятия средств может проходить не одна неделя. Поэтому специалисты рекомендуют периодически менять PIN-код банковской карточки. Также такие действия рекомендуется проводить после возвращения из зарубежной поездки.

Чтобы минимизировать риски хищения средств с вашего банковского счета, киберполиция советует:

1. Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам.

2. Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга. Иначе Вы можете скачать себе фишинговое приложение.

3. У большинства украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты

4. Не передавайте карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное.

5. Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн. Они могут быть фишинговыми.

6. Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //)

"Если же Вы все-таки стали жертвой подобных преступлений, советуем не медлить и сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции", - отмечают правоохранители.