Крымские татары хотят пройти в Раду по спискам 4-5 партий, - Чубаров

8 июня, 2019, 16:41

Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах

Об этом заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, сообщает Общественное.

"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" - нет крымских татар, но есть представители Крыма - это нас устраивает", - отметил Чубаров.