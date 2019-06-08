Крымские татары хотят пройти в Раду по спискам 4-5 партий, - Чубаров
8 июня, 2019, 16:41
Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах
Об этом заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, сообщает Общественное.
"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" - нет крымских татар, но есть представители Крыма - это нас устраивает", - отметил Чубаров.
- Напомним, глава меджлиса Рефат Чубаров, который сейчас является народным депутатом от БПП, идет в Верховную Раду по спискам партии "Сила народа" Игоря Смешко.