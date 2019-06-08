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Espreso.tvОбществоКрымские татары хотят пройти в Раду по спискам 4-5 партий, - Чубаров

Крымские татары хотят пройти в Раду по спискам 4-5 партий, - Чубаров

Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах

Об этом заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, сообщает Общественное.

"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" - нет крымских татар, но есть представители Крыма - это нас устраивает", - отметил Чубаров.

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