Конкуренты Илона Маска. Европа запускает в космос многоразовую капсулу

8 июня, 2019, 07:46

Европейское космическое агентство (ESA) должно впервые отправить оборудование на орбиту с помощью собственной многоразовой капсулы. Ее грузоподъемность составит 800 кг

Многократная капсула ESA Space Rider должна возвращаться на Землю и осуществлять еще около пяти полетов. Аппарат планируют запустить на ракете Vega-C, а грузоподъемность грузового отсека конструкции составит всего 800 кг, пишет Новое время со ссылкой на New Atlas.

Капсула Space Rider может доставлять оборудования для научных исследований в определенную точку на орбите, после чего возвращаться в атмосферу и приземляться с помощью парашюта.

Суть этого проекта заключается в том, чтобы разные предприятия могли дешево и быстро отправлять груз на низкую околоземную орбиту и возвращать обратно.

Первый полет новой капсулы ESA планирует осуществить в 2022 году.