Google Maps сможет следить за скоростью движения авто

8 июня, 2019, 17:10

В приложении Google Maps появился спидометр, позволяющий в реальном времени следить за скоростью движения на автомобиле

Об этом сообщает ITC.

Эта функция дополняет недавно анонсированный режим сообщений об ограничении скорости, говорится в сообщении.

Отмечается, что отображение текущей скорости движения можно активировать в меню настроек, а именно сообщение демонстрируется в левом нижнем углу программы во время поездки на авто.

Отмечается, что эта функция - лишь одна из многих, попавших в Google Maps после начальной появления в приложении Waze, который Google купила еще в 2013 году.

Среди других таких возможностей можно назвать сообщение об ограничении скорости, сообщения об авариях, сообщение о камерах контроля скорости.

Отмечается, пока спидометр в Google Maps доступен не для всех пользователей. Новая функция уже работает в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Чехии, Финляндии, Германии, Индии, Нидерландах, Польше, Португалии, Швеции, Тайване, Великобритании и США.

В Украине функция пока недоступна, говорится в сообщении.