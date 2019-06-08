Главарь боевиков ОРДО Пушилин назвал свои условия снятия экономической блокады
Об этом заявил руководитель "ДНР" Денис Пушилин в комментарии российскому государственному информагентству "РИА Новости".
"Эти пункты должны быть увязаны с политической частью, конечно же, в части предоставления особого статуса, закрепления этого в Конституции, но пока какого-то положительного выхлопа мы не видим", - сказал он.
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По словам Пушилина, сейчас в "ДНР" видят только декларативные заявления со стороны украинского представителя в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, которые уже "подвергаются некоторой обструкции".
"Появляются сообщения, заведены уголовные дела Генеральной прокуратурой. Будем видеть", - добавил он.
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