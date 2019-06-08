Герои древних картин в современном Киеве: дизайнер создал необычную серию коллажей
Об этом пишет birdinflight.
Для них он использовал фрагменты картин, которые экспонируются в музее. Герои полотен XIX-XX веков помещены в пейзаже современного Киева - в автобус, электричку, автомобиль, на пешеходный переход и в подъезд. Теперь на основе этих работ собираются выпустить лимитированную серию плакатов и листовок.
В 2015 году Кондаков сказал, что идея проекта возникла у него случайно. Увидев репродукцию картины Цезаря ван Эвердингена "Нимфы, что подают юному Дионису вино, фрукты и цветы", дизайнер представил, как изменилось восприятие сюжета, если бы его герои находились в современной обстановке.
На основе картины Всеволода Максимовича "Автопортрет" 1913
На основе картины Александра Мурашко "Портрет девушки в красной шляпке" 1902-1903 года
На основе иконы "Великомученицы Анастасия и Иулиания" 1740-х годов
На основе картины Капитона Павлова "Портрет дочери художника" 1843
На основе картины Петра Левченко "Деревня зимой" 1900
На основе картины Сергея Светославского "Волы на пахоте" 1891
На основе картины Василия Штернберга "Усадьба Г. С. Тарновского в Качановке" 1937
На основе картины Константина Елевы "Голова мужчины" конца 1920-х годов