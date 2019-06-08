Этот день в истории: Ла-Манш впервые переплыла женщина и вышел роман-антиутопия "1984"

8 июня, 2019, 11:06

8 июня 1926 года 19-летняя американка немецкого происхождения, олимпийская чемпионка Гертруда Эдерле стала первой в мире женщиной, которая переплыла Ла-Манш

Об этом рассказывает просветительский портал JNSM.

Чтобы преодолеть расстояние в 56 километров ей понадобилось 14 часов 31 минута - своим достижением она побила действующий на то время рекорд аргентинского пловца Энрике Тирабочи, который в 1923 году году преодолел Ла-Манш за 16 часов 23 минуты. Первым, кто встретил Гертруду на английском пляже Кингсдаун, был офицер иммиграционной службы, который попросил предъявить паспорт.

По возвращении на родину Эдерле ждала триумфальная встреча в Нью-Йорке, аудиенция с президентом Кулиджем и успешная кинокарьера. Однако в 1933 году она при падении с лестницы сломала позвоночник и пролежала прикованная к постели шесть лет; в 1940 году - потеряла слух в результате осложнения после кори. Так и не выйдя замуж, выдающаяся спортсменка умерла в 2003 году в возрасте 98 лет.

Другие важные события, произошедших 8 июня:

632 - в Медине, на руках свое третьей и любимой жены Айшах, умер Мухаммед, пророк мусульман, основатель одной из самых распространенных сегодня религий мира;

1912 - в Лос-Анджелесе основана киностудия Universal, которая до 1925 года была крупнейшей кинокомпанией США;

1934 - в СССР введена уголовная ответственность родственников подсудимых за "недонесение" о "государственном преступлении", которое состоялось или планировалось;

1947 - с открытием Запорожского шлюза возобновлено сквозное судоходство на Днепре;

1949 - в Лондоне тиражом 25,5 тыс. экземпляров, а через пять дней и в Нью-Йорке, вышел из печати роман Джорджа Оруэлла "1984", роман-антиутопия о деградации личности в условиях тоталитарной системы. В 2009 году британская газета The Times объявила это произведение важнейшей книгой, напечатанной за последние 60 лет.