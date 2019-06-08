Экономический рост и формирование среднего класса вернет домой украинцев, которые сейчас работают за границей, - Гройсман

8 июня, 2019, 12:52

Экономический рост, являющийся генеральной целью работы Правительства, - это тот курс, который в среднесрочной перспективе позволит вернуть домой украинцев, которые сегодня ищут лучшей доли за границей и работают в других странах

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.

"Каждый из миллионов работников должен получить возможность найти свое место в нашем государстве. Когда я говорю о формировании среднего класса, то имею в виду то, что средняя зарплата в Украине (при условии продолжения реформ и курса на экономический рост) станет достаточной для того, чтобы не уезжать", - сказал премьер.

"Это большая боль, когда мама и папа за рубежом, а дети - здесь, с бабушками. Наш вызов - создать условия, чтобы украинцы возвращались в Украину. Как? Через экономический рост", - подчеркнул он.