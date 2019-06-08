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Espreso.tvОбщество7 июня на фронте: с украинской стороны - двое погибших, 5 раненых, 7 травмированных

7 июня на фронте: с украинской стороны - двое погибших, 5 раненых, 7 травмированных


фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
7 июня 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями 152- и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм

Россияне и наемники также обстреливали защитников Украины из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. Об этом говорится в сводке о положении районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 8 июня 2019 года, передает Еспресо.TV .

Под обстрелы попали позиции ВСУ вблизи следующих 13 населенных пунктов:

Новоселовка Вторая,

Павлополь,

Водяное,

Марьинка,

Новогригорьевка,

Гнутово,

Николаевка,

Авдеевка,

Новолуганское,

Станица Луганская,

Крымское,

Майское,

Зайцево.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и семь человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня двое оккупантов были уничтожены и еще один ранен", - отметили в Минобороны.

С начала текущих суток россияне обстреляли украинские один раз: вблизи мариупольского пригород Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.

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