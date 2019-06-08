7 июня на фронте: с украинской стороны - двое погибших, 5 раненых, 7 травмированных
Россияне и наемники также обстреливали защитников Украины из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. Об этом говорится в сводке о положении районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 8 июня 2019 года, передает Еспресо.TV .
Под обстрелы попали позиции ВСУ вблизи следующих 13 населенных пунктов:
Новоселовка Вторая,
Павлополь,
Водяное,
Марьинка,
Новогригорьевка,
Гнутово,
Николаевка,
Авдеевка,
Новолуганское,
Станица Луганская,
Крымское,
Майское,
Зайцево.
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и семь человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня двое оккупантов были уничтожены и еще один ранен", - отметили в Минобороны.
С начала текущих суток россияне обстреляли украинские один раз: вблизи мариупольского пригород Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.