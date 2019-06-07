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Espreso.tvОбществоЗеленский поручил главе антикоррупционного суда не допустить срыва его запуска

Зеленский поручил главе антикоррупционного суда не допустить срыва его запуска


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил запуск работы Высшего антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного суда

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня Зеленский встретился с председателем Верховного суда Валентиной Данишевский и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Во время встречи речь шла о начале работы Антикоррупционного суда.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - подчеркнул Зеленский.

Участники обсудили готовность Высшего антикоррупционного суда начать работу 5 сентября. По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы ВАКС. В то же время она сообщила, что со стороны суда принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы.

Сообщается, что для решения проблемы с размещением суда по поручению Зеленского найдены и наработанные конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время.

 

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