Зеленский поручил главе антикоррупционного суда не допустить срыва его запуска

7 июня, 2019, 16:49

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня Зеленский встретился с председателем Верховного суда Валентиной Данишевский и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Во время встречи речь шла о начале работы Антикоррупционного суда.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - подчеркнул Зеленский.

Участники обсудили готовность Высшего антикоррупционного суда начать работу 5 сентября. По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы ВАКС. В то же время она сообщила, что со стороны суда принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы.

Сообщается, что для решения проблемы с размещением суда по поручению Зеленского найдены и наработанные конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время.