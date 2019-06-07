Заводы, гостиницы и кампус в Гарварде: ПриватБанк раскрыл имущество Коломойского и Боголюбова в США

7 июня, 2019, 14:22

ПриватБанк раскрыл активы своих экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвиняют в отмывании $470 млрд через оффшоры

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" проанализировали иск ПриватБанка на экс-владельцев в суд США и нашли имущество, которым бизнесмены владеют в Штатах.

Согласно исковому заявлению, Коломойский и Боголюбов завладели активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов.

"В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы", - отмечается в сообщении.

Имущество в США покупал ряд компаний, на счета которых выводились деньги из ПриватБанка.

Одна из компаний Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.

Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

В целом среди активов бывших совладельцев государственный ПриватБанк нашел:

Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) основана 29 апреля 2008. Приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года.

(Кливленд, Огайо, США) основана 29 апреля 2008. Приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) - приобретена за $86,3 млн Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. Менее $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств с Приватбанка.

(Кливленд, Огайо, США) - приобретена за $86,3 млн Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. Менее $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств с Приватбанка. AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Приобретена за $46,5 млн компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма зарегистрирована 21 июля 2010.

(ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Приобретена за $46,5 млн компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма зарегистрирована 21 июля 2010. Отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011. Еще по меньшей мере $ 2,4 млн использовали на ремонт отеля.

(теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011. Еще по меньшей мере $ 2,4 млн использовали на ремонт отеля. Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около $ 7,6 млн из суммы, которую заплатили за это сооружение, получены через схемы вывода денег.

расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около $ 7,6 млн из суммы, которую заплатили за это сооружение, получены через схемы вывода денег. Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему незадействованный участок, расположены по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane, соответственно, в Далласе (Техас). Их приобрела Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010 г.

и прилегающий к нему незадействованный участок, расположены по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane, соответственно, в Далласе (Техас). Их приобрела Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010 г. PNC Plaza - тридцатиэтажный небоскреб в самом городе штата Кентукки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010 г.

- тридцатиэтажный небоскреб в самом городе штата Кентукки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010 г. Huntington Building - 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенная по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 она была приобретена за $18,5 млн компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.

- 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенная по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 она была приобретена за $18,5 млн компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года. Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) - крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности - тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбера. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компанию группы Optima, на что потратили $ 188,1 млн.

(Калверт, Кентукки) - крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности - тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбера. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компанию группы Optima, на что потратили $ 188,1 млн. Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

(Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Единственная трейдинговая компания для предварительного завода - Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо , Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

для предварительного завода - (Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо , Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). KES Acquisition Company - металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 000 квадратных метров обошелся минимум в $ 20 млн.

- металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 000 квадратных метров обошелся минимум в $ 20 млн. Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.

(Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling. Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов, соответственно, связаны с ней через организацию с Британских Виргинских островов, называется Halliwel Assets, Inc., и траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Менее $ 4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению Приватбанка, «отмыть».

в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов, соответственно, связаны с ней через организацию с Британских Виргинских островов, называется Halliwel Assets, Inc., и траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Менее $ 4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению Приватбанка, «отмыть». Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией с Optima International of Miami, Inc. - которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.

Кроме того, начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $ 43,5 млн.