За месяц международные резервы Украины сократились на 5,5%

7 июня, 2019, 16:19

Международные резервы Украины уменьшились в мае на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Поэтому на начало июня международные резервы Украины составляли $19,4 млрд.

"По состоянию на 1 июня 2019 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает НБУ.

Согласно сообщению, динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

Во-первых, выполнение обязательств Украины по государственному долгу.

"На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено $1,8 млрд", - пояснили в НБУ.

В частности, $1,28 млрд составляли платежи по обслуживанию и погашению еврооблигаций и облигаций внутреннего государственного займа.

Также $446,5 млн уплачено по обязательствам правительства и НБУ перед Международным валютным фондом.

Остальные средства направлена на обслуживание долга перед другими международными финансовыми организациями, добавили в НБУ.

Также в мае была преимущественно благоприятная ситуация на валютном рынке. В общем чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $160,6 млн.

"В мае предложение валюты было выше спроса прежде всего благодаря стабильным поступлениям валютной выручки экспортеров, а также дальнейшему росту инвестиций нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", - отметили в НБУ.

В результате Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $203,6 млн (из них $171,5 млн - в форме интервенций по выбору лучшей цены), не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными факторами.

В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца НБУ продал 43 млн в формате интервенции по единому курсу.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $80,7 млн.