Возражения России в Гааге должны быть отклонены как искусственные, и дело надо слушать по сути, - представитель Украины

7 июня, 2019, 12:46

Юрист Гарольд Гонджа Коу, который представляет Украину на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, заявил о неуместности всех аргументов России по искусственности и вообще отсутствию предмета спора

Об этом заявила агент Украине в этом деле, заместитель главы МИД Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

Сегодня в Суде ООН продолжается второй раунд устных слушаний по поводу возражений, высказанных Россией против представленного Украиной иска.

"Отрицания России должны быть отклонены, и это дело должно перейти к слушаниям по существу. Как мы показали, Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма. Но она позволяет свободно финансировать кампанию террора с собственной территории, отказываясь принимать практические меры, даже когда собственные чиновники активно обеспечивают тех, кто безжалостно поражает украинский народ. Россия взяла на себя обязательство ликвидировать все формы расовой дискриминации, однако затем поддерживает дискриминацию в Крыму ", - сказал Коу.

Он подчеркнул, что Россия, утверждая, что выполняет свои обязательства по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, на самом деле проводит кампанию культурного стирания против крымских татар и этнических украинцев.

"Эти согласованные усилия включают исчезновения, похищения, изгнания и преследования лидеров крымских татар, неприятие татарских СМИ, запрет Меджлиса, культурно значимых украинских собраний и школ украинского языка. Украина обосновала утверждение, что эти российские действия нарушают пять конкретных положений CERD", - заявил он.