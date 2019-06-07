В Украину вернулся экс-глава Укртранснафты Лазорко, которого обвиняли в подписании невыгодных государству соглашений со структурами Привата

7 июня, 2019, 10:53

Бывший глава правления АО "Укртранснафта" Александр Лазорко вернулся в Украину. Его обвиняли в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением

Об этом свидетельствует фото, которое выложил в Facebook внефракционный народный депутат Тарас Батенко.

Также его возвращение подтвердил и сын Лазорко.

По информации enkorr, Лазорко, который возглавлял Укртранснафту в 2009-2015 годах, прилетел в Украину вечером 5 июня. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

По данным mind.ua, 19 марта 2015 Наблюдательный совет ПАО решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции со скачиванием технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге.

В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. За проект скачивания технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.

29 мая стало известно, что МВД сняло его с национального розыска, где он находился с августа 2015 года.

Лазорко скрывался в Лондоне. По данным СМИ, он просил политического убежища в Великобритании и пытался восстановиться в должности.

Лазорко обвиняли по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами Привата; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО Укртранснафта; бронирование нефтепровода Кременчуг-Одесса связанной с группой Приват компанией Синтез Ойл.