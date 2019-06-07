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Espreso.tvОбществоВ Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 8 июня ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м / с.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от +13 до +18 градусов, на побережье морей до +21, днем от +26 до +31, в западных областях - до +28.

 

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