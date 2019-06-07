В Турции вблизи известного курорта горит лес 7 июня, 2019, 16:32 фото: wordpress 7 июня, 2019, 16:32 В районе известного турецкого курорта Анталья, на юго-западе страны, на побережье Эгейского моря возник лесной пожар Об этом сообщает CNN Turk. "Пожар увеличивается из-за порывов ветра. К борьбе с огнем привлечены 6 вертолетов, 16 пожарных экипажей и 50 работников лесной отрасли", - указано в сообщении. Сейчас причина пожара неизвестна. Его тушение затрудняют особенности рельефа гористой местности. Всё по теме Турция пожар Читайте также 26 мая, 2019 Сергей Плохий То, что Зеленский получил большинство, нельзя объяснить только языковыми законами или культурными различиями. Здесь гораздо больше и шире процессы 27 мая, 2019 А чи був індик в проєкті? 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания" 25 мая, 2019 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости" 24 мая, 2019 Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале" 24 мая, 2019 Юлия Чернинька: Нам нужны хорошие детские книги, на которых вырастет поколение новой Украины Читайте также 27 мая, 2019 А чи був індик в проєкті? 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания" 25 мая, 2019 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости" 24 мая, 2019 Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале" новости партнеров ‡агрузка...