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Espreso.tvМирВ Турции вблизи известного курорта горит лес

В Турции вблизи известного курорта горит лес


фото: wordpress
В районе известного турецкого курорта Анталья, на юго-западе страны, на побережье Эгейского моря возник лесной пожар
Об этом сообщает CNN Turk.

"Пожар увеличивается из-за порывов ветра. К борьбе с огнем привлечены 6 вертолетов, 16 пожарных экипажей и 50 работников лесной отрасли", - указано в сообщении.

Сейчас причина пожара неизвестна. Его тушение затрудняют особенности рельефа гористой местности.

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