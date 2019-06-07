В рамках благотворительного проекта "Чашка кофе" презентовали "сумку-шоппер"

7 июня, 2019, 18:25

Всего одна не выпитая чашка кофе может спасти чью-то жизнь

Украинский дизайнер Андре Тан вместе с журналистом и телеведущим Дмитрием Комаровым в рамках проекта "Чашка кофе" презентовали совместный продукт - стильные "сумки-шопперы".

"Каждый может помогать. Вы можете просто перевести три, пять, 20 гривен, сколько угодно. Вы можете один раз в день отказаться от чашки кофе и помочь ребенку", - отметил Андре Тан.

Сумка не только красивая, но и очень удобная да еще и изготовлена из природного материала. Купить ее можно в любом магазине украинского дизайнера. Все деньги переведут на лечение тяжелобольных детей.

По словам Дмитрия Комарова, помочь всем не получается. Собрать сумму удается для 10-15 детей. Но эмоций не сдержать, когда достигаешь нужного результата:

"Слезы на глазах. У меня просто комок к горлу подступает, когда ты видишь, что этот ребенок, которого я видел с трубочкой и он дышать не мог, вот проходит время и он бежит к тебе и говорит: "спасибо".

Благодаря проекту "Чашка кофе" на сегодняшний день собрали более 30 млн гривен.