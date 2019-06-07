В польском аэропорту задержали украинца, которого разыскивает Интерпол
7 июня, 2019, 18:17
Пограничная служба задержала в краковском аэропорту гражданина Украины, разыскиваемого через Интерпол за деятельность в организованной преступной группе
Об этом сообщается в Polsat News.
"После завершения необходимых проверок было установлено, что гражданин Украины подозревается в деятельности организованной преступной группы. Группа занималась контрабандой на территорию Украины оборудования, которое может быть использовано для производства оружия", - пояснила представительница Пограничной службы.
По словам Юстины Дрождж из Карпатского пограничного отряда, украинец был задержан во время паспортного контроля пассажиров рейсового самолета, прилетевшего в Краков из Киева.
За такое преступление украинцу грозит до 12 лет заключения. После проведения необходимых служебных мероприятий мужчина был передан в распоряжение районной полиции Кракова.