В польском аэропорту задержали украинца, которого разыскивает Интерпол

7 июня, 2019, 18:17

Пограничная служба задержала в краковском аэропорту гражданина Украины, разыскиваемого через Интерпол за деятельность в организованной преступной группе

Об этом сообщается в Polsat News.

"После завершения необходимых проверок было установлено, что гражданин Украины подозревается в деятельности организованной преступной группы. Группа занималась контрабандой на территорию Украины оборудования, которое может быть использовано для производства оружия", - пояснила представительница Пограничной службы.

По словам Юстины Дрождж из Карпатского пограничного отряда, украинец был задержан во время паспортного контроля пассажиров рейсового самолета, прилетевшего в Краков из Киева.

За такое преступление украинцу грозит до 12 лет заключения. После проведения необходимых служебных мероприятий мужчина был передан в распоряжение районной полиции Кракова.