В Одесской области проведут боевые стрельбы
7 июня, 2019, 21:39
С 12 по 14 июня состоятся испытания ракет с боевыми стрельбами, в связи с чем будет ограничен доступ к мысов "Калфа", "Ледовики" и части морской косы Татарбунарского района Одесской области
Об этом сообщает командование Государственного испытательного полигона.
Находиться на указанной территории в это время запрещено. В сообщении подчеркнули, что обломки ракет и беспилотных летательных аппаратов взрывоопасны, поэтому при их обнаружении необходимо немедленно сообщить командованию полигона и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам.
Командование Государственного испытательного полигона принесло извинения жителям Одесской области за временные неудобства.
- В конце мая на Государственном испытательном полигоне прошли испытания реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".
- В рамках испытаний планируется провести огневые испытания ракетного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.