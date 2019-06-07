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Espreso.tvОбществоВ Одесской области проведут боевые стрельбы

В Одесской области проведут боевые стрельбы

С 12 по 14 июня состоятся испытания ракет с боевыми стрельбами, в связи с чем будет ограничен доступ к мысов "Калфа", "Ледовики" и части морской косы Татарбунарского района Одесской области

Об этом сообщает командование Государственного испытательного полигона.

Находиться на указанной территории в это время запрещено. В сообщении подчеркнули, что обломки ракет и беспилотных летательных аппаратов взрывоопасны, поэтому при их обнаружении необходимо немедленно сообщить командованию полигона и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам.

Командование Государственного испытательного полигона принесло извинения жителям Одесской области за временные неудобства.

  • В конце мая на Государственном испытательном полигоне прошли испытания реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".
  • В рамках испытаний планируется провести огневые испытания ракетного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.
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