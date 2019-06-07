В Германии жестоко убили участницу шоу "Україна має талант"

7 июня, 2019, 10:59

В Германии в реке Рейн нашли убитой украинку Аллу Клишту, которая стала известной благодаря участию в шоу "Україна має талант" в 2011 году

33-летняя Клишта исчезла еще в конце апреля, ее стали искать после того, как она не вышла на работу в парке развлечений "Европа-Парк" в немецком городе Руст, пишет Daily Mail.

По данным полиции, Клишту убили, а затем бросили в воду. Но пока правоохранители не разглашают подробностей происшествия. По подозрению в ее убийстве арестован 30-летний бойфренд артистки, но официальных обвинений не предъявляли.

