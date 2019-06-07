В частный зоопарк на Киевщине привезли бегемота из Франции

7 июня, 2019, 20:25

Дорога из Франции заняла трое суток. Для гиппопотама путешествие было очень изнурительным

Об этом сообщает УНИАН.

"Он сильно нервничал. Каждую ночь ворочался и прыгал в трейлере", - говорят перевозчики.

Таможенники взвешивают конструкцию - пять с половиной тонн. Бегемоту из них принадлежит только шестьсот кило. Перевозчики бегемота говорят, что для него дорога была очень тяжелой.

Сейчас животному создали максимально комфортные условия - букеты из овощей и 24 градуса. Гиппопотам по имени Хиполит следующую неделю проведет с выключенным светом - будет есть, пить и привыкать к новому жилищу. В следующем году к нему должна присоединиться подруга.

Осенью достроят первый бегемотариум - аквариум для бегемотов с двумя бассейнами и стенами с барельефами.