В частный зоопарк на Киевщине привезли бегемота из Франции
Об этом сообщает УНИАН.
"Он сильно нервничал. Каждую ночь ворочался и прыгал в трейлере", - говорят перевозчики.
Таможенники взвешивают конструкцию - пять с половиной тонн. Бегемоту из них принадлежит только шестьсот кило. Перевозчики бегемота говорят, что для него дорога была очень тяжелой.
Сейчас животному создали максимально комфортные условия - букеты из овощей и 24 градуса. Гиппопотам по имени Хиполит следующую неделю проведет с выключенным светом - будет есть, пить и привыкать к новому жилищу. В следующем году к нему должна присоединиться подруга.
Осенью достроят первый бегемотариум - аквариум для бегемотов с двумя бассейнами и стенами с барельефами.
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Напоминаем, что на прошлой неделе в Подольском зоопарке в Виннице родился первенец в семье двугорбых верблюдов.