Украинский легкоатлет выиграл престижные соревнования и повторил мировой рекорд
7 июня, 2019, 11:28
Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко выиграл золото в прыжках в высоту на 4-м этапе Бриллиантовой лиги и повторил лучший результат сезона в мире
Об этом сообщает "Трибуна".
На соревнованиях в Риме Бондаренко показал результат 2,31, опередив Майда Эддина Газаля из Сирии (2,28) и Максима Недосекова из Беларуси (2,28). Этот результат стал лучшим в сезоне в мире.
Это второй старт Богдана после почти двухлетнего перерыва из-за травмы. Он повторил лучший результат этого сезона в мире.
1. Богдан Бондаренко (Украина) - 2,31
2. Майд Эддин Газаль (Сирия) - 2,28
3. Максим Недосеков (Беларусь) - 2,28
Еще один украинец Андрей Проценко занял седьмое место с результатом 2,22.
- Напомним, 2 марта украинский прыгун в высоту Андрей Проценко получил серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике.