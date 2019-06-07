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Espreso.tvСпортУкраинский легкоатлет выиграл престижные соревнования и повторил мировой рекорд

Украинский легкоатлет выиграл престижные соревнования и повторил мировой рекорд


фото: noc-ukr.org
Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко выиграл золото в прыжках в высоту на 4-м этапе Бриллиантовой лиги и повторил лучший результат сезона в мире

Об этом сообщает "Трибуна".

На соревнованиях в Риме Бондаренко показал результат 2,31, опередив Майда Эддина Газаля из Сирии (2,28) и Максима Недосекова из Беларуси (2,28). Этот результат стал лучшим в сезоне в мире.

Это второй старт Богдана после почти двухлетнего перерыва из-за травмы. Он повторил лучший результат этого сезона в мире.

1. Богдан Бондаренко (Украина) - 2,31

2. Майд Эддин Газаль (Сирия) - 2,28

3. Максим Недосеков (Беларусь) - 2,28

Еще один украинец Андрей Проценко занял седьмое место с результатом 2,22.

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