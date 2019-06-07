Украинцы участвуют в тираже на $530 миллионов в лотерее США

7 июня, 2019, 10:00

Нынешний джекпот Мега Миллионс США уже окрестили седьмым по величине за целую историю грандиозной лотереи

Впервые с октября прошлого года ее призовой фонд превысил отметку в полмиллиарда.

Сервис TheLotterотмечает небывалый рост интереса к тиражам знаменитой лотереи, в том числе со стороны украинских граждан.

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире на сегодняшний день.

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу 7 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $530 миллионов. Принять участие в тиражеможет каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 25, 37, 46, 48, 68 и «мегабол» 25. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 475 миллионов долларов.

Тем не менее, пятеро участников сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победители забрали домой утешительный приз в $1 миллион каждый!

Еще 46 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $10000 каждый! К слову, 8 из них выбрали опцию «мегаплайер», благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $20000 вместо $10000!

В общей сложности, по результатам тиража минувшей ночью было зарегистрировано 1,32 миллиона выигравших билета.

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Украины так же просто, как если бы вы находились в США.

Приобретайте официальные билеты онлайни выбирайте пять основных номеров (1-70) и один номер "Мегабол" (1-25).