//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцы участвуют в тираже на $530 миллионов в лотерее США

Украинцы участвуют в тираже на $530 миллионов в лотерее США

Нынешний джекпот Мега Миллионс США уже окрестили седьмым по величине за целую историю грандиозной лотереи

Впервые с октября прошлого года ее призовой фонд превысил отметку в полмиллиарда. 

Сервис TheLotterотмечает небывалый рост интереса к тиражам знаменитой лотереи, в том числе со стороны украинских граждан.

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире на сегодняшний день.

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу 7 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $530 миллионовПринять участие в тиражеможет каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 25, 37, 46, 48, 68 и «мегабол» 25. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 475 миллионов долларов.

Тем не менее, пятеро участников сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победители забрали домой утешительный приз в $1 миллион каждый!

Еще 46 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $10000 каждый! К слову, 8 из них выбрали опцию «мегаплайер», благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $20000 вместо $10000!

В общей сложности, по результатам тиража минувшей ночью было зарегистрировано 1,32 миллиона выигравших билета.

null

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Украины так же просто, как если бы вы находились в США.

Приобретайте официальные билеты онлайни выбирайте пять основных номеров (1-70) и один номер "Мегабол" (1-25).

theLotter.com– первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

7 июня, 2019 пятница

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать