Украина увеличила торговый оборот со странами ЕС на 8%

7 июня, 2019, 12:58

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-мае 2019 составил $18,760 млрд, что на 8% больше, чем в прошлом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

За аналогичный период 2018 объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил $17,400 млрд.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 7%, до $8,762 млрд, импорт - на 9%, до $9,998 млрд.

При этом отрицательное сальдо составляет $1,236 млрд. Доля стран ЕС в экспорте из Украины составляла 42%, в импорте - 43%.

Читайте также: 7 фактов о том, как украинская экономика пробивается в ЕС