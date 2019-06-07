Украина увеличила торговый оборот со странами ЕС на 8%
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.
За аналогичный период 2018 объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил $17,400 млрд.
Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 7%, до $8,762 млрд, импорт - на 9%, до $9,998 млрд.
При этом отрицательное сальдо составляет $1,236 млрд. Доля стран ЕС в экспорте из Украины составляла 42%, в импорте - 43%.
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Напомним, данные за ноябрь 2018 г. свидетельствуют , что экспорт ЕС в Украине вырос на 22%, а импорт из Украины - на 27%.
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В 2017 году доля ЕС в общей торговли была 42%. Экспорт ЕС в Украине вырос на 22%, а импорт из Украины - на 27%. После экономического кризиса 2014-2015 годов это в значительной степени способствовало стабилизации ситуации в стране.
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По состоянию на февраль 2019 г. объем украинской торговли с ЕС вырос на 55% .