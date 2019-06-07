Украина - Сербия: Где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

7 июня, 2019, 09:30

Сегодня во Львове сборная Украины по футболу встречается с Сербией в отборочном матче чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины на старте отборочного турнира сыграла два гостевых матча - отобрала очки у фаворита группы - Португалии (0: 0) и одержала победу над Люксембургом (2: 1). Сербия также сыграла на выезде вничью с Португалией (1: 1).

Команда Андрея Шевченко с 4 очками лидирует в группе B. Сербия имеет 1 пункт и идет четвертой. В Люксембурге 3 балла, Португалия имеет 2 очка, Литва - 0.

4 июня стало известно, что лидер сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не сыграет против Украины в отборочном матче чемпионата Европы-2020.

2 июня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых проблемах перед отборочными матчами Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

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