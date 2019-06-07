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Espreso.tvСпортУкраина - Сербия: Где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

Украина - Сербия: Где и когда смотреть матч отбора Евро-2020


фото: 1927.kiev.ua
Сегодня во Львове сборная Украины по футболу встречается с Сербией в отборочном матче чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины на старте отборочного турнира сыграла два гостевых матча - отобрала очки у фаворита группы - Португалии (0: 0) и одержала победу над Люксембургом (2: 1). Сербия также сыграла на выезде вничью с Португалией (1: 1).

Команда Андрея Шевченко с 4 очками лидирует в группе B. Сербия имеет 1 пункт и идет четвертой. В Люксембурге 3 балла, Португалия имеет 2 очка, Литва - 0.

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