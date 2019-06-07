Украина представила в Гааге окончательные ходатайства по иску против России

7 июня, 2019, 14:02

Лана Зеркаль, представитель Украины в деле по иску против России в Международный суд ООН, в пятницу во время заключительного раунда аргументов представила окончательное ходатайство Украины по делу

Об этом она сообщила в Facebook.

В рамках иска Украина обвиняет РФ в нарушении двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина просит суд отклонить предварительные возражения России, она заявила в представлении от 12 сентября 2018 года, - отметила на слушаниях Зеркаль.

Также Украина просит суд вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по существу, и перейти к рассмотрению требований. Или вместо єтого вынести решение и объявить, что возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера.

"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченной травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться на их манипуляции", - резюмировала представитель Украины.

Ранее юрист Гарольд Гонджа Коу, который представляет Украину на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, заявил о неуместности всех аргументов России по поводу искусственности и вообще отсутствия предмета спора.