Украина представила в Гааге окончательные ходатайства по иску против России
Об этом она сообщила в Facebook.
В рамках иска Украина обвиняет РФ в нарушении двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Украина просит суд отклонить предварительные возражения России, она заявила в представлении от 12 сентября 2018 года, - отметила на слушаниях Зеркаль.
Также Украина просит суд вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по существу, и перейти к рассмотрению требований. Или вместо єтого вынести решение и объявить, что возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера.
"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченной травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться на их манипуляции", - резюмировала представитель Украины.
Ранее юрист Гарольд Гонджа Коу, который представляет Украину на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, заявил о неуместности всех аргументов России по поводу искусственности и вообще отсутствия предмета спора.
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