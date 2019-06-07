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Espreso.tvОбществоУкраина получит от Германии 5 миллионов евро

Украина получит от Германии 5 миллионов евро

Германия выделит около 5 миллионов евро на период до 2021 года для помощи пострадавшим на востоке Украины

Об этом сообщает УНИАН.

"Новая фаза проекта, которая воплощается с мая 2019 года, реализуется в территориальных громадах, находящихся под контролем правительства Украины, на территории Луганской и Донецкой областей (вблизи линии разграничения). Она служит укреплению гарантированного обеспечения питанием и обеспечения предметами гигиены лиц, наиболее пострадавших в результате конфликта, в частности, многих пожилых людей", - заявили в посольстве Германии в Украине.

Добавили, что правительство Германии в течение следующих лет планирует и в дальнейшем финансово поддерживать Украину. Прежде всего речь идет о неотложной помощи пострадавшим через российскую агрессию на Донбассе.

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